Nvidia beendet das unbegrenzte Cloud-Gaming mit GeForce Now

GeForce Now wird schon lange als einfache Möglichkeit vermarktet, schwerere Spiele auf dem PC zu spielen, ohne einen teuren Monstercomputer besitzen zu müssen. Aber jetzt wird Nvidia beginnen, Cloud-Gaming für Abonnenten einzuschränken. Das im letzten Jahr eingeführte Limit für neue Abonnenten gilt ab dem 1. Januar für alle. Ja, außer für diejenigen, die die nicht mehr verfügbare "Founders Edition" besitzen.

Es gibt ein strenges Limit von 100 Stunden Spielzeit pro Monat, unabhängig davon, ob du für Performance oder Ultimate bezahlst. Wenn die Stunden ablaufen, musst du dein Portemonnaie herausholen. Performance-Mitglieder können 15 zusätzliche Stunden für etwa £3 kaufen, während Ultimate-Nutzer £6 für die gleiche Zeit zahlen müssen.

Das ist gelinde gesagt etwas enttäuschend. Das einzig Positive ist, dass Nvidia es ermöglichen wird, bis zu 15 gespeicherte (ungenutzte) Stunden auf den nächsten Monat zu übertragen. Aber ansonsten ist die Party vorbei und der Zähler läuft.