Nvidia baut eine rote Telefonzelle aus Großbritannien zum Streaming-Automaten um

HQ

Nvidia hat sich eine großartige Möglichkeit ausgedacht, die ikonischen, aber inzwischen ehrlich gesagt auch ziemlich überflüssigen, roten Telefonzellen, die in ganz Großbritannien verstreut sind, aufzuwerten. Das Technologieunternehmen hat eine der Boxen in die angeblich (das sind ihre Worte, nicht unsere) "kleinste Gaming-Arcade-[Maschine] der Welt" verwandelt, indem sie die erforderliche Hardware installiert haben, um daraus Geforce Now streamen zu können.

In der grün leuchtenden Telefonzelle befinden sich ein Tablet, ein Controller zum Spielen und eine 5G-Leitung. Angeblich wurde sogar ein kleiner Kühlschrank installiert, um Getränke kühl zu halten... Der Stand war jedenfalls nur einen Tag lang in Manchester zu sehen, direkt gegenüber vom Theater "Corn Exchange". Ob wir hier in Deutschland etwas Ähnliches zu sehen bekommen, wagen wir zu bezweifeln.

Quelle: Techradar.