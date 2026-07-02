Nvidia arbeitet zusammen, um Kernenergie als Alternative zur Wasserkühlung für KI-Rechenzentren vorzuschlagen

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Wie letzte Woche berichtet, möchte die UN, dass große KI-Unternehmen die vollständigen Auswirkungen ihrer stark verbrauchenden Rechenzentren auf Wasser, Kohlenstoff und Landnutzung öffentlich machen. Nun wirbt Nvidia zusammen mit Valar Atomics laut Reuters die Kernenergie als Möglichkeit an, den ökologischen Fußabdruck von KI-Rechenzentren zu verringern.

Das Start-up demonstrierte seinen Mikroreaktor, der Nvidias Blackwell-KI-Chip-Architektur in Utah antreibt. Sie behaupten, es sei das erste Mal, dass ein kleiner Kernreaktor ein Rechenzentrum mit Strom versorgt.



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Das Projekt konzentriert sich stark auf Wassereinsparung, da die alte Flüssigkeitskühlungsmethode eines der größten Anliegen in Bezug auf die Umweltbelastung darstellt. Nvidia sagt, sein geschlossenes Kreislauf-Design könnte das Kühlwasser der Anlage "von etwa 2,6 Millionen Gallonen pro Megawatt pro Jahr auf nahezu null" reduzieren. Valar fügt hinzu, dass sein Hochtemperaturreaktor Helium statt Wasser für denselben Zweck verwendet.

Die Ankündigung der Partnerschaft erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Gegenreaktion auf den Strom- und Wasserbedarf dieser Rechenzentren. US-Unternehmen suchen private "hinter dem Zähler"-Kraftwerk, darunter Gas- und aufstrebende Kernreaktoren. In der Zwischenzeit drängt die Trump-Administration darauf, den nuklearen Ausbau auszubauen und kleine Reaktorprojekte zu beschleunigen.