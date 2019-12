Nutzungszahlen von Sea of Thieves aus 2019

Sea of ​​Thieves startete ziemlich flach, wofür der feuchte Traum von virtuellen Piraten zu Recht kritisiert wurde. Rare hat dort jedoch nicht aufgegeben, sondern seitdem an ihrem Actionspiel herumgebastelt, weshalb fast zwei Jahre nach der initialen Veröffentlichung ein sehr rundes Abenteuer vor uns steht, das monatlich aktualisiert wird. Wir haben bereits im letzten Monat erfahren, dass sich 2019 sehr für das britische Entwicklerteam gelohnt hat, da das Interesse am Spiel nach dem massiven Jubiläums-Update im April stark anwuchs.

Auf einer Homepage hat sich Rare nun genauer mit den Vorlieben und Lieblingsbeschäftigungen der Sea-of-Thieves-Gemeinschaft auseinandergesetzt und interessante Datensätze illustriert. Dank dieser Informationen erfahren wir beispielsweise, dass dieses Jahr 81 Millionen Schifffahrten unternommen wurden, was 216 Milliarden virtuelle Goldstücke an Land gespült hat. Da Piraten gefährlich leben, fingen 1,7 Millionen Schiffe Feuer - verantwortlich waren daran nicht nur die fremden Piraten-Crews, sondern über 44 Millionen Skelettschiffe und 25 Millionen Megalodons. Sea of ​​Thieves könnt ihr im Xbox Game Pass auf für PC und Xbox One spielen oder einfach separat kaufen.