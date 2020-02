Nützliche Details zu Bleeding Edge

Nach der Ankündigung von Bleeding Edge auf der E3 im letzten Jahr war es recht still um den neuen Mehrspielertitel von Ninja Theory, doch in den letzten Monaten wurde die Werbetrommel langsam aber stetig angetrieben. Wir wissen bereits, dass es eine physische Kopie des Spiels geben wird und dass die geplanten Beta-Test nächste Woche am Valentinstag beginnen. Weil viele Spieler immer noch ein paar offene Fragen haben, hat der Entwickler nun ein hilfreiches Video erstellt, das uns über weitere Facetten des Spiels aufklärt.

Dort erfahren wir beispielsweise, dass es zum Start keine Mikrotransaktionen geben wird (und falls die optionalen In-App-Käufe doch irgendwann in den Titel eingeschleust werden, dann sollen es lediglich kosmetische Skins sein). Bleeding Edge soll sich seit fast vier Jahren in der Entwicklung befinden, denn ursprünglich startete dieses Projekt als Art MOBA-Hybrid, ähnlich zu solch gescheiterten Experimenten wie Battleborn. Schaut euch das Video unten an, um weitere Informationen zu Bleeding Edge zu erhalten.