Nutribullet verleiht seinen Mixern mit McLaren-Partnerschaft etwas Formel-1-Flair

Wenn Sie derzeit die Höhenflüge erleben, die ein McLaren-Formel-1-Fan mit sich bringt, könnten Sie auch daran interessiert sein, einige Markengeräte zu Ihrem Zuhause hinzuzufügen, um Ihre Unterstützung für das Motorsportteam zu zeigen. Wenn das nach Ihnen klingt, hat Nutribullet genau die Lösung.

Der Mixerhersteller hat sich mit McLaren zusammengetan, um eine Reihe von Themenmixern zu produzieren, die in der charakteristischen Farbgebung des Teams in Papaya und Kohlefasergrau erhältlich sind. Sie machen nichts anderes als die anderen Produkte von Nutribullet, also erwarte keinen verrückten, von der Formel 1 inspirierten ultraschnellen Modus, um deine Smoothies noch schneller zu mixen.

Dennoch umfasst die Partnerschaft drei Optionen, darunter das Modell Ultra 1200, das ein McLaren-Glow-Up erhalten hat, und zwei Optionen für das Portable Blender, das in Grau und Papaya erhältlich ist.

