Nur zwei Aufnahmen in Avatar: The Way of Water verwendeten kein CGI

Jeder, der in den Kinos war, um Avatar: The Way of Water zu sehen, wird mit dem starken Einsatz von CGI im Film mehr als vertraut sein, der notwendig war, um die beeindruckende Welt von Pandora zum Leben zu erwecken.

Zu diesem Zweck enthüllte Senior Visual Effects Supervisor Eric Saindon im Rahmen eines kurzen Interviews mit Metro während der BAFTA Film Awards, dass nur sehr wenig von dem langen Film kein CGI verwendete, tatsächlich nur zwei Einstellungen im gesamten Film nicht.

Auf die Frage, welche Aufnahmen dies waren, sagte Saindon: "Es gibt einen Augapfel von Spider's und es gibt einen vom Grund des Ozeans und nur einige Wellen auf dem Grund des Wassers".

Der Rest des gesamten Films wurde in irgendeiner Weise von CGI und VFX beeinflusst, wenn auch einige Momente, die sich um die menschlichen Charaktere drehten, zweifellos weniger CGI-lastig waren als andere.

Avatar: The Way of Water wurde kürzlich zum dritterfolgreichsten Film aller Zeiten und verdrängte Titanic vom Podium.