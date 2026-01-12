Nur zehn auf der Welt: Einführung des neuen Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa Sportwagens

HQ

Vorgestellt auf dem Brüsseler Autosalon 2026, ist die Giulia Quadrifoglio Luna Rossa die neue (und sehr begrenzte) Zusammenarbeit zwischen Alfa Romeo und Luna Rossa (dem italienischen Segelteam). Die neue Ergänzung des BOTTEGAFUORISERIE-Universums (eine Zusammenarbeit zwischen Alfa Romeo und Maserati) sticht durch ihre Premium-Funktionen und die begrenzte Verfügbarkeit hervor, da weltweit nur 10 Exemplare (übrigens bereits verkauft) existieren.

Derzeit ist es das aerodynamisch effizienteste Quadrifoglio-Modell, dank des neuen Low-Drag aus Carbonfaser, das bis zu fünfmal mehr Abtrieb erzeugt als die Serienversion. Erreicht er 300 Kilometer pro Stunde, erreicht der maximale Abtrieb 140 kg.

Seine Außenfassade ist mit irisierendem Lack verziert, inspiriert von den Farben des Rumpfes der Luna Rossa, während Motorhaube, Dach und hinteres 'Bootsdeck' schwarz mit Grau kombiniert sind. Außerdem erscheint zum ersten Mal in der Geschichte das Alfa Romeo-Logo in Rot. Was das Fahrzeuginterieur betrifft, stechen mehrere Elemente hervor, wie die Sparco-Sitze, die mit Texturen und Grafiken versehen sind, die von der Besatzung des Bootes inspiriert sind. Gleichzeitig ist das Armaturenbrett mit einer sehr dünnen Folie verziert, originalem Material der Luna-Rossa-Segel, die das Team selbst zur Bearbeitung und Integration in das Auto bereitgestellt hat. Dieses Detail bedeutet, dass jedes Fahrzeug ein authentisches Stück Luna Rossa-Geschichte besitzt, das die Synergie dieser Zusammenarbeit symbolisiert, die im Juni 2025 im Vorfeld des 38. America's Cup, des weltweit prestigeträchtigsten Segelwettbewerbs, angekündigt wurde, der erstmals in der Geschichte in Italien in der Bucht von Neapel stattfinden wird.