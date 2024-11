Nur noch sechs Teams sind in der Valorant Champions Tour Game Changers Championship 2024 übrig

HQ

Das Valorant Champions Tour Game Changers Championship für 2024 hat Ende letzter Woche begonnen und damit ist genug passiert, dass vier der 10 qualifizierten Teams bereits ausgeschieden und ausgeschieden sind.

Derzeit sind ALG GC, FlyQuest Red, GiantX GC und Falcons Vega ausgeschieden und nach Hause geschickt worden, was bedeutet, dass sechs Teams übrig sind und auf der Jagd nach der Trophäe und dem Recht sind, auch Weltmeister genannt zu werden.

Je nachdem, wer diese Teams sind, sind die vier, die noch ein zusätzliches Leben übrig haben, wenn sie in der oberen Gruppe bleiben, G2 Gozen und MIBR GC (die beide als nächstes gegeneinander spielen) sowie Shopify Rebellion und Xipto Esports (die auch als nächstes gegeneinander antreten werden). Der Gewinner dieser beiden Spiele zieht in das Finale des oberen Brackets ein, wo er um den ersten Platz im großen Finale kämpft, während die Verlierer in das Ausscheidungsbracket fallen, wo sie entweder auf KRU Blaze oder Zeta Division GC treffen.

Wir werden wissen, wie sich das Bracket ab morgen entwickeln wird, wenn Game Changers Action weitergeht.