Nur noch sechs Teams sind bei den Valorant Champions Tour Toronto Masters übrig

Endlich ist es soweit. Die letzte Woche des Valorant Champions Tour Toronto Masters -Events ist angebrochen, und jetzt, da wir auf das große Finale blicken, kennen wir die sechs Teams, die noch übrig sind und am Leben sind.

Nach einer intensiven ersten Runde der Playoffs sind zwei Teams ausgeschieden, wobei es sich um XLG Esports und Rex Regum Qeon handelt. Was den Rest der Teams betrifft, so sind nach aktuellem Stand sowohl Fnatic als auch G2 Esports am Leben, aber in ihren letzten Zügen in der Ausscheidungsrunde und warten auf einen Gegner aus den beiden anderen Spielen der oberen Gruppe.

In diesen Übereinstimmungen treten Paper Rex gegen Sentinels und Wolves Esports gegen Gen.G Esports an. Der Verlierer steigt in die Ausscheidungsrunde ab und die Gewinner ziehen in das Finale der oberen Gruppe ein, wo der erste von zwei großen Finalplätzen auf dem Tisch liegt.

Was den Zeitpunkt der nächsten Spiele betrifft, so finden die beiden Spiele der oberen Gruppe im Laufe des heutigen Tages statt, bevor morgen die beiden Spiele der unteren Gruppe stattfinden, und die letzten vier Spiele finden am 20., 21. und 22. Juni statt.