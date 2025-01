Nur noch acht Teams sind für das Auftaktevent der Champions Tour EMEA 2025Valorant übrig

HQ

Es war ein arbeitsreiches Wochenende für Valorant -Fans auf der ganzen Welt, da die Kickoff -Turniere für die Saison 2025 der Valorant Champions Tour in vollem Gange waren. In der EMEA-Region sind wir im Grunde schon bei der Halbzeit, denn nach ein paar Tagen wurden vier Teams nach Hause geschickt und es sind nur noch eine Handvoll Spiele zu spielen.

Das EMEA Kickoff -Event endet am 9. Februar, aber diese Woche und das kommende Wochenende stehen sechs Spiele an, in denen vier weitere Teams ausscheiden und in denen wir wissen, welche Teams die besten Chancen haben, ein Ticket für das große Finale zu lösen.

Bisher sind KOI, Natus Vincere, Karmine Corp und Apeks ausgeschieden, während Gentle Mates, Fnatic, GiantX und Team Liquid in der unteren Klammer an der Schwelle zum Ausscheiden tanzen.

Nur FUT Esports, Team Vitality, BBL Esports und Team Heretics sind vorerst sicher in der oberen Gruppe, aber diese Woche werden zwei dieser Mannschaften in die Ausscheidungsphase des Turniers abgeschoben.

Mit vielen beweglichen Teilen können Sie die vollständige aktualisierte Klammer für die EMEA Kickoff unten sehen.