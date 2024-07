Nur noch 8 Teams sind im Mobile Legends: Bang Bang Women's Invitational übrig

HQ

Während in diesem Sommer in Saudi-Arabien viele Turniere im Rahmen der Esports World Cup ausgetragen werden, gibt es nur eine Handvoll Frauenturniere. Eines dieser Events ist das Mobile Legends: Bang Bang -Turnier, bei dem 12 Teams um ein Preisgeld im Wert von 500.000 US-Dollar gekämpft haben, und da dieses Event am Wochenende abgeschlossen wurde, ist der Playoffs-Bracket feststehend, was bedeutet, dass wir die acht Teams kennen, die noch im Rennen sind.

Nachdem CFU Serendipity, DreamMax Girls, Falcons Vega MENA und Tidal Legends Gaming ausgeschieden sind, sieht das Playoff-Bracket nun wie folgt aus:



Team Vitality gegen Zino Lilien



Falcons Vega gegen Net Angels



Victory Song Gamers vs. Cloud9 Weiblich



Omega-Kaiserin gegen Gaimin-Gladiatoren



Von nun an ist jedes Spiel ein K.O.-Spiel, d.h. wer gewinnt, kommt weiter und wer verliert, wird nach Hause geschickt.