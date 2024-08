Nur noch 8 Teams nehmen am Esports World Cup Rainbow Six: Siege Turnier teil

HQ

Wir haben bereits die Hälfte des Esports World Cup und Rainbow Six: Siege Turniers hinter uns, das beim Event in Saudi-Arabien stattfindet. Das Event, das ursprünglich vor ein paar Tagen begonnen hat, wird am Wochenende zu Ende gehen, und vor diesem Hintergrund sind acht der 16 Teams ausgeschieden und acht sind in die Playoffs eingezogen.

Das bedeutet, dass wir wissen, wie die Viertelfinals gesetzt wurden, und Sie können diese Informationen unten selbst sehen.



Team Liquid gegen DarkZero



Bleed gegen w7m esports



Team BDS gegen FaZe Clan



FURIA gegen Raumstation



Das Viertelfinale findet heute statt, das Halbfinale morgen und das Finale am Sonntag, wo zwei Teams gegeneinander antreten, um 750.000 $ des Preispools von 2 Millionen $ mit nach Hause zu nehmen und einen Haufen Club Points, um ihrer Organisation in der Club Championship zu helfen.