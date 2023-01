Nur Morde im Gebäude Staffel 3 beginnt mit den Dreharbeiten

HQ

Only Murders in the Building, die Comedy-Show zur Aufklärung von Verbrechen, hat mit den Dreharbeiten zu ihrer dritten Staffel begonnen und wird diesmal die legendäre Schauspielerin Meryl Streep zu ihrer Besetzung hinzufügen.

Die Show zeigt auch unsere üblichen Darsteller Martin Short, Steve Martin, Selena Gomez. In dieser Saison wird sie auch von Paul Rudd begleitet, der genug Gaststar ist, um selbst Schlagzeilen zu machen, aber jetzt wurde Meryl Streep zu dem Mix hinzugefügt, den die Fans in dieser Saison nicht verpassen wollen.

Die Nachricht brach durch Selena Gomez, die ein kurzes Video auf ihrem TikTok-Konto veröffentlichte, in dem sie bestätigt, dass sie die dritte Staffel von Only Murders in the Building drehen. Wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum, aber wenn sie diese Staffel drehen, könnten wir sehen, dass sie gegen Ende 2023 oder Anfang 2024 veröffentlicht wird.

Only Murders in the Building dreht sich um zwei ältere Männer und eine junge Frau, die alle im selben Wohnhaus leben und Mordrätsel lösen. Der Titel fasst es wirklich zusammen, aber er hat in den Jahren seit seiner ersten Saison immensen Erfolg gefunden. Es wurde in diesem Jahr sogar für mehrere Golden Globes nominiert, obwohl es keine mit nach Hause nahm.