Nur für den Fall, dass Sie immer noch gehofft haben, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 wird nicht in der ersten Hälfte des Jahres 2025 auf den Markt kommen

Bis vor kurzem gingen wir noch davon aus, dass Paradox Interactive und The Chinese Room die Absicht hatten, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 in der ersten Hälfte des Jahres 2025 zu debütieren, obwohl seit einiger Zeit keine offiziellen Informationen mehr zu dieser Front bereitgestellt wurden und wir uns nun Ende März nähern. Dafür gibt es einen Grund, und der ist einfach, dass das Spiel noch nicht fertig ist.

In einem Video-Update erklärt Marco Behrmann, der Executive Vice President von World of Darkness, dass Bloodlines 2 auf Oktober 2025 verschoben wurde, aber dass es auch einige gute Nachrichten gibt. Er erwähnt, dass das Spiel fertig ist und dass sich die Entwickler einfach in einer Phase der Fehlerbehebung und Leistungsverbesserung befinden, was bedeutet, dass es sehr wahrscheinlich ist (und die Erfahrungen der Vergangenheit deuten darauf hin, dass dies eine verrückte Sache ist...) dass das Spiel sein nächstes Veröffentlichungsfenster erreichen wird.

Konkret sagte Behrmann: "Der Status des Spiels ist jetzt, dass das Spiel vorbei ist. Wir konzentrieren uns derzeit auf Fehlerbehebungen, Stabilität und Leistung, damit wir euch nach der Veröffentlichung das beste Erlebnis bieten können. Bloodlines 2 wird im Oktober dieses Jahres erscheinen."

Wir sollen dran bleiben, um das genaue Startdatum zu erfahren. Erwarten Sie auch keine weiteren Entwicklertagebücher für den Titel, da das Team bei diesen auf Pause drückt, um sich "auf das Spiel zu konzentrieren".

