Nur fünf Elektrofahrzeuge machten 20 % des weltweiten Absatzes im Jahr 2025 aus

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Der EV-Markt wächst weiterhin in rasantem Tempo, und mit dem Aufbau der Infrastruktur und dem gesellschaftlichen Wandel wird immer deutlicher, dass elektrische Antriebsstränge gekommen sind, um zu bleiben. Aber es scheint, als wäre der globale Markt laserfokussiert auf nur wenige wettbewerbsfähige Modelle, die wirklich dominieren.

Tatsächlich berichtet InsideEVs basierend auf globalen Verkaufsstatistiken der Internationalen Energieagentur, dass nur fünf Modelle insgesamt 20 % des weltweiten EV-Umsatzes ausmachten.

Das Tesla Model Y führt mit insgesamt 8 % an, danach kommt der Tesla Model 3 mit 3,6 %, dann der Geely Geome Xingyuan mit 3,5 %, der Wuling HongGuang Mini mit 3,1 % und schließlich der BYD Seagull mit 3,0 %.

Natürlich stammen die Verkäufe der letzten drei Modelle fast ausschließlich aus China. Was sie aber auch sind, ist extrem erschwinglich und kostet in China etwa 10.000 Dollar.

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