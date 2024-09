Nur eine Mannschaft ging ungeschlagen aus der Gruppenphase von The International hervor

HQ

Wir befinden uns in der letzten Woche von Dota 2' s wichtigstem Wettkampf-Event, The International 13. Dieses Turnier bringt 16 der besten Teams aus der ganzen Welt zusammen, um um einen Teil des Preispools von fast 2,5 Millionen US-Dollar zu kämpfen, und da eine Woche bereits in den Büchern steht und die Gruppenphase vorbei ist, ist die Playoff-Gruppe nun feststehend, was bedeutet, dass wir die Teams kennen, auf die wir achten müssen.

An der Spitze der Gruppe A lag Xtreme Gaming, dicht gefolgt von Gaimin Gladiators. Der Führende in Gruppe B war Cloud9, der Tundra Esports abwehrte. In Gruppe C lag Team Falcons an der Spitze, gefolgt von Team Zero an zweiter Stelle. Und schließlich beanspruchte Team Spirit die Gruppe D, während Team Liquid an zweiter Stelle stand.

Es sollte gesagt werden, dass nur eine Mannschaft ungeschlagen ist, und zwar Team Spirit. Der Rest der Teams hatte alle mindestens eine Niederlage, wobei nur Xtreme Gaming, Cloud9 und Team Liquid nur eine Niederlage verbuchten. Die übrigen Mannschaften, selbst die Gruppe C, konnten in der Gruppenphase nur einen Sieg einfahren.

Was die Playoffs betrifft, so ist die erste Runde bereits abgeschlossen, was bedeutet, dass einige Teams aus dem Event ausgeschieden sind und vier Teams um den ersten von zwei Grand Finals-Plätzen kämpfen. Die Anwärter auf das obere Bracket sind Team Liquid, Cloud9, Tundra und Gaimin, und die vier Teams, die bereits nach Hause geschickt wurden, sind Talon Esports, Team Zero, nouns und 1W Team.

Vor diesem Hintergrund steht die aktualisierte Playoff-Runde fest. Sie können dies unten sehen.