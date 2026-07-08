Nur 8 % der Steam-Nutzer sagen, sie würden kein Spiel kaufen, wenn es KI enthalten würde

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Generative KI löst online immer eine große Gegenreaktion aus, aber diejenigen, die sie in der Entwicklung ihrer Spiele einsetzen wollen, werden erfreut sein zu hören, dass es den meisten Steam-Nutzern scheinbar egal ist, ob KI in einem Spiel enthalten ist, das sie kaufen möchten. Eine neue Studie hat ergeben, dass nur 31 % der Nutzer negativ auf KI reagieren, aber nur 8 % von ihnen würden ein Spiel deshalb unter keinen Umständen kaufen.

Diese Forschung stammt von GameDiscover.co und zeigt Antworten auf die Frage: "Wie sehen Sie den Kauf von Steam-Spielen, die irgendeine Art von 'Wir haben KI benutzt'-Offenlegung enthalten?" Steam informiert die Nutzer immer, wenn KI in die Spieleentwicklung einbezogen wurde, wobei der Entwickler die Möglichkeit bekommt, dies auf der Store-Seite eines Spiels weiter zu erklären. 23,4 % sagten, sie hätten absolut kein Problem damit, 19,6 % waren mit der Nutzung von KI einverstanden und 25,6 % waren neutral in dieser Angelegenheit. 23,3 % waren nicht "sehr begeistert" von KI in ihren Spielen, aber nur 8 % sagten, dass sie unter keinen Umständen ein Spiel kaufen würden, das KI verwendet hätte.

Die Stichprobe dieser Studie betrug etwa 3.800 Steam-Nutzer, ein winziger Bruchteil der Spieler auf Valves digitaler Plattform. Aber es könnte größere Trends unter Spielern zeigen, da KI in unseren Spielen immer häufiger wird. Sogar große Hits wie Clair Obscur: Expedition 33 und Crimson Desert haben generative KI für Platzhalterbilder verwendet, und obwohl diese Probleme viel Kontroversen auslösten, verhinderten sie nicht, dass diese Spiele Millionen von Exemplaren verkauften.

Wahrscheinlich ist das Musik in den Ohren von Entwicklern und Publishern, die weiter in generative KI-Inhalte vordringen, um von diesen Zahlen zu hören, wie sie zeigen, dass trotz eines kleinen Prozentsatzes der Gamer, die ihre Stimme über ihre KI-Gegnerschaft äußern, ein großer Teil der Spieler entweder damit einverstanden ist oder es ist ihnen egal.