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Während wir in den fünften Monat von Trumps Militäroperationen im Iran eintreten, nimmt die amerikanische Unterstützung für das Handeln des Präsidenten ab. Eine neue Umfrage zeigt, dass nur jeder dritte Amerikaner Trumps Krieg offen unterstützt, während andere Schwierigkeiten haben, seine Motivation im Iran zu verstehen.

Die von Reuters durchgeführte Umfrage zeigte, dass 33 % aller Erwachsenen den Krieg befürworten, 5 % die Frage übersprangen und 62 % ablehnten. Die Unterstützung der Republikaner ist erwartungsgemäß am stärksten: 71 % der befragten Erwachsenen geben an, den Krieg zu unterstützen. Vier von zehn Republikanern sind jedoch der Meinung, dass Trump seit Beginn des Konflikts "die Ziele des US-Militärengagements im Iran" nicht klar erklärt hat.

Die Ziele im Iran haben sich seit Beginn des Krieges verschoben. Anfangs forderte Trump das iranische Volk auf, seine Führer zu stürzen, sagte dann aber, er wolle die Raketensilos des Unternehmens zerstören und nun verhindern, dass es Atomwaffen bekommt.

"Was dem amerikanischen Volk am wichtigsten ist, ist ein Oberbefehlshaber, der mutige Maßnahmen ergreift, um sie zu schützen", sagte Olivia Wales, Sprecherin des Weißen Hauses, als sie zu der Umfrage gefragt wurde. Im Vergleich zu anderen jüngeren Konflikten in der US-Geschichte liegt der Krieg im Iran deutlich niedriger. In den ersten Monaten erreichten der Irakkrieg 2003 und der Afghanistankrieg 2001 jeweils 70 % bzw. 90 % Zustimmung.