Nur 3 % der PlayStation-Einnahmen im letzten Jahr stammten aus physischen Spielverkäufen

Letzte Woche berichteten wir über Gerüchte, dass die PlayStation 6 mit einem Wechseldatenträger verkauft wird, was sie im Wesentlichen zu einer rein digitalen Konsole macht. Nicht alle waren davon begeistert, aber neue Zahlen von Sony (danke, Kotaku) zeigen deutlich, warum dies der einzig vernünftige Weg für sie ist.

Sony Interactive Entertainment hat im letzten Geschäftsjahr rund 31,5 Milliarden US-Dollar verdient, wovon nur 945 Millionen US-Dollar auf physische Spiele entfielen. Das bedeutet, dass nur 3 % aus physischen Spielverkäufen stammen, was es finanziell unmöglich macht, jeden zu zwingen, eine teurere Konsole zu kaufen, um ein Disc-Laufwerk einzubauen.

Der bekannte Analyst Daniel Ahmad von Niko Partners kommentiert die Angelegenheit in den sozialen Medien und fügt hinzu, dass es noch ein paar weitere Parameter zu berücksichtigen gibt und dass die Zahlen daher "etwas irreführend" sind, aber gleichzeitig bestätigt, dass "das Gesamtbild im Allgemeinen stimmt".

Vieles spricht also dafür, dass die nächste Generation die letzte sein könnte, bei der es überhaupt physische Optionen zur Auswahl gibt.