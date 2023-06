Nur 10% der Planeten von Starfield werden Leben auf sich haben

HQ

Während einige jubelten, als Todd Howard sagte, dass Starfield mehr als tausend Planeten im letztjährigen Xbox und Bethesda Showcase haben wird, befürchteten andere, dass es einen Fokus auf Quantität statt Qualität zeigt. Dann ist es schön, etwas zu bekommen, was man eine Klärung nennen könnte.

Todd Howard nahm an der dieswöchigen Folge von Kinda Funny Xcast teil und sagte, dass nur etwa 10 % der Planeten in Starfield Leben auf ihnen haben werden, als Parris Lilly fragte, welche Art von Details wir von jedem erwarten sollten. Zuvor führte Howard aus:

"Natürlich ist es prozedural, also werden wir auf keinen Fall einen ganzen Planeten in Handarbeit erschaffen. Was wir tun, ist, dass wir einzelne Orte in Handarbeit herstellen und einige davon sind speziell platziert. Offensichtlich die wichtigsten Städte und andere Questorte, und dann haben wir eine Reihe von ihnen, die je nach Planet generiert oder platziert werden, wenn man landet."

Das soll nicht heißen, dass die anderen 900+ Planeten langweilig und leer sein werden, da Howard wiederholt, dass jeder Planet Ressourcen und einige cool aussehende Orte haben wird. Er sagt auch, dass es sich "zu spielerisch" anfühlen würde, wenn man zu viele verlassene Basen oder Planeten mit Leben darauf hätte.

Wie hört sich das für Sie an?