Nukleare Pfirsiche werden zu einem überraschend hohen Preis in den Handel gebracht

Im Jahr 2011 erschütterte ein Erdbeben die Region Tohoku in Japan und verursachte den Nuklearunfall von Fukushima, einen der schlimmsten Vorfälle seit der Katastrophe von Tschernobyl. Mehr als ein Jahrzehnt später versucht die Tokyo Electric Power Company (oder Tepco), das Image der Region wiederherzustellen.

Während die Aufräumarbeiten noch im Gange sind, hat Tepco damit begonnen, Produkte aus der Region zu verkaufen (via The Telegraph). Pfirsiche haben nämlich ihren Weg von Fukushima in die ganze Welt gefunden. Sie sind bei Harrods in London angekommen, aber Sie müssen einen hübschen Cent dafür bezahlen, da sie 80 £ (~100 $) kosten.

Ziel der Verkaufskampagne ist es, die Menschen von dem Glauben abzubringen, dass die Lebensmittel kontaminiert sind. Stattdessen scheint das Einzige, was Sie davon abhält, ein paar Pfirsiche aus einer radioaktiven Region zu bekommen, die Größe Ihres Bankkontos ist.

