Nuki Keypad 2 NFC

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Ihr Zuhause "smart" zu machen, ist keine leichte Aufgabe. Wo fängt man an und wie baut man ein Ökosystem auf? Meiner Meinung nach ist es keine schlechte Idee, mit einem Smart Lock zu beginnen, da es greifbar ist, im Alltag viel praktischen Aufwand erspart und obwohl es früher ein ziemlich fummeliger Prozess war, heute überraschend einfach, vorausgesetzt, Tür und Schlosszylinder sind kompatibel.

Und aus irgendeinem unerklärlichen Grund, meine Haustür zu Hause... Nicht...

Glücklicherweise fanden wir eine Tür im Büro von Gamereactor, die das tat, und Nuki, die Hersteller des Keypad 2 NFC, das wir heute hier bewerten, bestehen darauf, dass ihre Produkte einen überwältigenden Prozentsatz der Haupttüren in Dänemark unterstützen.

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Wenn Sie bereits in ein Nuki Smart Lock investiert haben, ist das Keypad 2 NFC eine großartige Ergänzung. Ein kleines, installationsfreies Gerät, das unendliche Funktionen und Vielseitigkeit bietet und es sehr einfach zu empfehlen macht. Wie erwähnt, braucht man hier keine Schrauben, da auf der Rückseite zwei Streifen starken Klebemittels sitzen, und er haftet sehr gut, sobald er sitzt.

Das Gerät selbst benötigt außerdem nur vier AAA-Akkus und hält etwa 12 Monate mit einer einzigen Ladung. Es ist IP54-zertifiziert gegen Staub und Regen und sowohl Aliro-zertifiziert als auch Matter-kompatibel. Bisher läuft alles gut, oder? Außerdem zahlst du ziemlich viel Geld für das Privileg, etwa 179 €, was viel für einen Aufpreis ist – etwas, in das du investierst, um die Funktionalität zu erweitern, nachdem du etwa 200 € (oder mehr) für ein Nuki Smart Lock ausgegeben hast.

Das ist die eine Hauptkritik, die man leicht an Nuki äußern könnte; Es ist etwas teuer, 350+ € ausgeben zu müssen, um diese Ergebnisse zu erreichen. Aber das bedeutet nicht, dass die Ergebnisse selbst nicht beeindruckend sind. Man hat einen Fingerabdruckleser, der bis zu 20 verschiedene Abdrücke speichern kann, bis zu 200 verschiedene sechsstellige Codes, und dann gibt es noch NFC.

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Die Idee ist, dass man statt anderen die Nutzung der Nuki-App zu erlauben, über NFC entweder den Apple Home Key oder den Samsung Digital Home Key verwenden kann. So kannst du zum Beispiel Schlüssel ziemlich nahtlos ausleihen, da alles außerhalb von Nukis eigenem Ökosystem stattfindet, aber einfach über diese "Tap to Unlock"-Methode. Es funktioniert sogar mit der Apple Watch, und wie bei anderen NFC-Funktionen hält man einfach das Handy an das Schloss.

Es gibt günstigere Alternativen, daran besteht kein Zweifel. Aqara verkauft Ihnen eine komplette Smart-Lock-Lösung mit allem nötigen Equipment zum gleichen Preis wie dieses Tastenfeld, und sogar andere bekannte Marken wie Yale bieten viele der gleichen Funktionen zu deutlich günstigerem Preis.

Umgekehrt geht es bei der Smart-Home-Integration auch um Reibung – oder besser gesagt deren Fehlen – und die Nutzung von Nuki-Produkten, sowohl das Schloss selbst als auch dieses Tastenfeld, ist einfach dieser kleine Unterschied, der einen im Alltag wirklich schätzen lässt.