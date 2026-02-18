NTMR zieht sich aus dem wettbewerbsorientierten Bereich aus Overwatch, während es seine Position im Esport neu bewertet

HQ

Obwohl sie in der frühen Phase der Overwatch Champions Series ein wichtiger Akteur war, hat sich dies offensichtlich nicht zu etwas Substanziellem für die Organisation NTMR entwickelt, da das Team seine Pläne angekündigt hat, den Esport zu verlassen und seinen Platz im Wettbewerbsbereich neu zu bewerten.

Wie in einem Beitrag auf X bestätigt wurde, nimmt NTMR sowohl seinen Hauptkader Overwatch als auch sein NTMR Academy-Team ab und verabschiedet sich, was bedeutet, dass es kein Team mehr in den OWCS-Qualifikationen unterstützen wird.

Der Grund für diese Änderung wird folgendermaßen erklärt: "Derzeit werden wir unsere Zukunft im Bereich Overwatch Esports neu bewerten. Im Rahmen dieses Prozesses werden wir kein Team für die OWCS-Qualifikationen aufstellen, sondern unsere Zeit und Ressourcen darauf verwenden, festzustellen, ob es eine Zukunft für NTMR im Titel gibt."

Die Organisation schließt ab, indem sie die Fans auffordert, auf ihre feste Entscheidung bezüglich der Zukunft im Wettkampf achten zu haben Overwatch.

Was die von dieser Änderung betroffenen Spieler und Mitarbeiter betrifft, so sehen Sie die Namen aller derjenigen, die jetzt arbeitslos sind, auf dem Bild unten.