NTMR kündigt 2026 The Finals Kader mit zwei neuen Stars an

Letzte Woche berichteten wir, dass NTMR beschlossen hat, einen Großteil seines The Finals -Kaders zu veröffentlichen, zwei seiner Spieler fallen zu lassen und nur noch einen Stern in der aktiven Aufstellung zu lassen. Die Organisation verliert jedoch keine Zeit, denn NTMR hat bereits ihren aktualisierten Kader um Jordan "Lasagna" Williams vorgestellt.

Mit Lasagna sind zwei Personen, die kürzlich aus Spacestation Gaming s The Finals Roster entlassen wurden. Insbesondere sprechen wir über sowohl Sterling "Lamp" Kimball als auch "Graduating", von denen jeder die Aufgabe haben wird, dem Team in der kommenden Saison zu helfen, seine Ziele zu erreichen.

Die Frage ist nun, wie gut diese überarbeitete Besetzung abschneiden wird, aber dazu werden wir in den kommenden Monaten einige Antworten erhalten.