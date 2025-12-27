NSFW Dispatch Szenen werden nie das Licht der Welt sehen, weil AdHoc sie nie gemacht hat

HQ

Obwohl es eine Superheldenkomödie sein mag, besitzt Dispatch ein gewisses Maß an Reife in ihrem Inhalt. Wir sehen zu Beginn von Episode 4 eine ziemlich heiße Szene, und es gibt an anderer Stelle im Spiel reichlich Nacktheit (hauptsächlich dank eines grünen Penis). Allerdings könnte es zu einem Zeitpunkt in der Entwicklung noch ein paar andere NSFW-Momente gegeben haben.

Dispatch Chefautor Pierre Shorette enthüllte, dass einige Sexszenen aus dem Spiel gestrichen wurden, und die Fans haben die Dateien tief durchforscht, um zu entdecken, dass es zu einem Zeitpunkt Szenen für die Liebesinteressen (Blonde Blazer und Invisigal) gegeben haben könnte, bei denen sie übernachten konnten. Das ist übrigens eine Szene pro Partner, ihr gierigen, schmutzigen Leute.

"Lass uns das hier eindämmen", sagte Dispatch Spieldirektor Nick Herman im Gespräch mit Eurogamer. "[Fans] konnten sehen, dass wir Booleans hatten für 'ob jemand übernachten würde' oder 'welcher Liebesinteressent übernachten würde.' "

"Nach der Party war das der Punkt in der Geschichte, an dem das passierte," sagte Shorette. Das setzt die möglichen Szenen direkt vor den letzten Episoden 7 und 8. Auf die Frage, warum diese Szenen nicht enthalten seien, antwortete Herman, der Grund sei Geld.

"Die ganze Szene war etwa doppelt oder dreimal so lang; die ganze Party war fast eine ganze Folge in Roberts Wohnung. Und Scoping: Wir haben wahrscheinlich etwa 80 Seiten aus diesem Spiel herausgeholt. Es war eine Menge Texte, die gekürzt werden musste, um sie zu etwas zu kürzen, das wir produzieren konnten", sagte Herman. "Um es so zu sagen: Diese Szenen wurden nie storyboardet. Sie sind nicht in die Animation gegangen. Also sagen die Leute 'lass sie frei': Sie haben nie greifbar existiert."

Ein trauriger Tag für Dispatch Gooner, aber zumindest lässt er der Fantasie freien Lauf und weiß, was hätte passieren können. Und vielleicht lässt er die Tür für Staffel 2 offen.