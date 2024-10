NRG nimmt massive Änderungen an seinem Valorant Kader vor

HQ

NRG hat beschlossen, einige große Änderungen an seinem Valorant Roster vorzunehmen. Die nordamerikanische Organisation hat die Entscheidung getroffen, mit zwei ihrer Spieler, von denen einer ein ehemaliger Valorant Champion Tour Sieger ist, getrennte Wege zu gehen.

Nicht nur Austin "crashies" Roberts wurde freigelassen, sondern auch Max "Demon1" Mazanov. Auf die Frage, warum diese beiden das Team verlassen, wird uns um Crashies willen einfach gesagt, dass es daran liegt, dass sein Vertrag ausläuft, während NRG für Demon1 hinzufügt: "Er ist zu gut, um auf der Bank zu bleiben, also geben wir ihm die Chance, woanders zu glänzen."

Da wir noch recht früh in der Offseason sind, haben NRG noch genügend Zeit, um zu entscheiden, wen sie als Ersatz für diese beiden Valorant Stars einsetzen werden. So oder so, erwarten Sie in den kommenden Wochen und Tagen weitere Kaderankündigungen.