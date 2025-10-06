NRG krönt Valorant Sieger des Champions 2025

HQ

Die Saison 2025 Valorant Champions Tour ist vorbei. Am vergangenen Wochenende fanden die Finalspiele statt, und gestern war der Moment, in dem das große Finale stattfand und Fnatic gegen NRG um das Recht kämpfte, die Trophäe in die Höhe zu stemmen.

Nach einem spannenden und anspruchsvollen Spiel, das bis zum Schluss ging, gelang es NRG, Fnatic zu besiegen und mit 3:2 zu gewinnen. Es war fast ein großartiges Comeback für Fnatic, als NRG zu Beginn der Serie mit 2:0 in Führung ging, bevor Fnatic sich zwei Kartensiege in Folge sicherte, bevor NRG wieder in die Spur kam und die Serie für sich beanspruchte.

Mit diesem Ergebnis wird NRG nicht nur zum Weltmeister gekürt und erhält die Trophäe, sondern die Organisation geht auch mit einem Preisgeld von 1 Million US-Dollar nach Hause, während Fnatic sich mit den Geldpreisen von 400.000 US-Dollar begnügen muss.