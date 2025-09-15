NRG krönt Rocket League Sieger der Championship Series 2025

HQ

Gestern strömten viele der besten Mannschaften und Spieler aus dem Bereich Rocket League nach Frankreich, um sich im Rocket League Championship Series 2025 World Championship zu messen. Insgesamt waren während des gesamten Events 20 Teams anwesend und kämpften um die Trophäe und einen Teil des Preispools von 1,2 Millionen US-Dollar, aber nur eine Gruppe schaffte es, sich diese Auszeichnung zu sichern, ein Team, das nach Jahren der Abwesenheit nun wieder an der Spitze steht.

NRG hat Team Falcons im großen Finale besiegt, um sich die Trophäe zu sichern. Damit ist NRG wieder auf dem Berggipfel, nachdem er zuletzt 2019 auf dem Thron saß. Es war ein ziemlich überzeugender Sieg für NRG, da sie die Falcons mit 4:1 besiegten und sogar anderswo im Turnier dominant aussahen, was beweist, dass sie es verdient hatten, die Trophäe in die Höhe zu stemmen und sich im Ruhm zu sonnen.

Die Frage ist nun, ob NRG das Zeug dazu hat, seinen Titel zu verteidigen, wenn die Saison 2026 beginnt und viele das nordamerikanische Team im Visier haben werden.