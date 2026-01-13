NRG kehrt nach der Übernahme durch DarkZero zum Wettbewerbskurs League of Legends zurück

HQ

Ende 2025 wurde bekannt, dass die Esports-Organisation DarkZero Esports beschlossen hatte, die Esports-Vermögenswerte von NRG gegen eine nicht näher genannte Gebühr zu erwerben. Die Entscheidung fiel kurz vor Weihnachten und blieb ein wenig unter dem Radar, aber schon jetzt sehen wir die Auswirkungen dieses Deals.

Es wurde bekannt gegeben, dass NRG aufgrund dieses Deals in die Welt des Wettbewerbs League of Legends zurückkehren wird. Das ehemalige Team von DarkZero, das in der North American Challengers League (der Tier-2-Division unterhalb der LCS in der Region) tätig war, wird nun NRG, in der Hoffnung, rechtzeitig einen Platz in der LCS zu sichern.

Es gibt keine Informationen über den Kader, der vorgestellt wird, da die NACL Saison erst in sechs Wochen beginnt, was bedeutet, dass noch viel Zeit für Ankündigungen bleibt, aber was wir wissen, ist, dass der Kernkader festgelegt wurde und Tryouts laufen, um die freien Plätze zu füllen. Das große Fragezeichen dreht sich um die Rolle des Cheftrainers, da NRG derzeit ebenfalls nach diesem Job sucht.

Was NRG von diesem Team beabsichtigt, erklärt er: "Wir glauben, dass wir ein bedeutender Teil des Tier-2-Ökosystems sein können, während wir uns zurück in die LCS kämpfen. Unser Fokus liegt auf der Talententwicklung und der Inspiration der nächsten Generation von Spielern hier in Nordamerika."