NPD Group: Grand Theft Auto V ist das meistverkaufte Spiel der USA im vergangenen Jahrzehnt

Grand Theft Auto V ist ein kolossales Spiel, vor allem was die Langlebigkeit betrifft. Der Titel erschien vor über sechs Jahren und konnte in den Jahrescharts selbst 2019 noch alle anderen Titel in den Schatten stellen. Wenig überraschend teilte der NPD-Group-Analyst Mat Piscatella nun mit, dass GTA V das meistverkaufte Spiel der vergangenen zehn Jahre in den Vereinigten Staaten von Amerika war.

Rockst hat das Open-World-Titel bereits als das rentabelste Unterhaltungsprodukt aller Zeiten gefeiert. Im November letzten Jahres konnte GTA V kumulativ über 115 Millionen Einheiten absetzen, da offenbar jeder Käufer zwei oder mehr Kopien davon im Schrank liegen hat. Wie ihr in der restlichen Liste der meistverkauften Titel der USA von 2010-2019 sehen könnt, sind auch die jährlich erschienenen Call-of-Duty-Ableger echte Kassenschlager. Minecraft tritt ebenfalls auf, das erschien ja bereits 2009.

Wie oft besitzt ihr GTA V?

