Now You See Me: Now You Don't Erfolg an den Kinokassen und lässt The Running Man weit hinter sich

Ein weiteres Wochenende vorbei, ein weiterer Montag bereit, um die großen Gewinner und Verlierer aus der Kinokasse zu analysieren. Letztes Wochenende erlebten wir die Ankunft von zwei der größten Filme, die 2025 noch erscheinen werden. Edgar Wrights The Running Man und Now You See Me: Now You Don't traten an den Kinokassen aufeinander, aber es scheint, als könne Glen Powell mit den unkontrollierten Reitern nicht ganz mithalten.

Now You See Me: Now You Don't war in den USA ein ordentlicher Erfolg und spielte laut Box Office Mojo über 21 Millionen Dollar ein. Immer noch ein Gewinn im Vergleich zu The Running Mans 17 Millionen Dollar im gleichen Bereich. International sehen wir jedoch den wirklichen Unterschied, denn Now You See Me 3 verdiente satte 54 Millionen Dollar und brachte damit die Gesamtsumme auf etwa 75 Millionen Dollar an.

Unterdessen bleibt The Running Man mit insgesamt 28 Millionen Dollar weit hinter den Führenden. An anderer Stelle an den Kinokassen sehen wir, dass der große Gewinner der letzten Woche weitgehend vergessen ist, da Predator: Badlands am zweiten Wochenende um 68 % fiel.

