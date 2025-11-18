Now You See Me 4 ist bereits in Arbeit

Zwischen Now You See Me 2 und Now You See Me: Now You Don't sind vielleicht neun Jahre vergangen, aber es scheint, als müssten wir nicht so lange auf den vierten Teil der Magier-Heist-Filmreihe warten.

Im Gespräch mit EW über das Ende von Now You See Me: Now You Don't enthüllte Regisseur Ruben Fleischer, dass er den vierten Film in Arbeit hat. "Wir haben einen wirklich, wirklich spaßigen Abenteuerplan für sie, an dem wir uns noch im Schreibprozess befinden", sagte er. "Aber es wird das Thema der weltumspannenden magischen Abenteuer mit einigen Raubzügen und einigen Aufführungen fortsetzen und die Geschichte dieser acht großen Magier weitererzählen."

Es heißt, dass Mark Ruffalos Figur aus früheren Teilen der Serie im vierten Film ein großes Comeback feiern wird, aber ansonsten bleiben Handlungsdetails rar. Im Moment strömen die Leute immer noch, um den dritten Now You See Me zu sehen, der weiterhin im Kino läuft.