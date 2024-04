Now You See Me 3, um die Originalbesetzung zurückzubringen

Während Lionsgate bereits die perfekte Gelegenheit verpasst hat, den dritten Now You See Me film Now You 3 Me zu benennen, hat der Produktionsriese die Chance nicht verpasst, die Besetzung der Stars und Charaktere, die den ersten Film ausmachten, zurückzubringen.

Dies wurde von Talking Film im Rahmen ihrer Teilnahme an der CinemaCon 2024 bestätigt, die lediglich feststellten, dass "Now You See Me 3 unter der Regie von Ruben Fleischer die Originalbesetzung mit einer neuen Generation von Magierdieben in der Hauptrolle zeigt".

Das bedeutet, dass wir uns nicht nur auf Jesse Eisenberg in diesem Film freuen können, sondern auch auf Woody Harrelson, Isla Fisher und Dave Franco und möglicherweise sogar auf einige andere Gesichter aus dem ersten Film, wie Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Michael Caine, Melanie Laurent und so weiter.

Es gibt derzeit kein Veröffentlichungsfenster für Now You See Me 3, aber es scheint wahrscheinlich, dass es nächstes Jahr debütieren wird.