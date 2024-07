Now You See Me 3 Premiere im November 2025

Es hat sicherlich lange gedauert, alles für einen dritten Now You See Me-Film mit den vier Reitern in der Hauptrolle vorzubereiten, aber in den letzten Monaten hat sich alles gefügt. Erst vor wenigen Monaten sagte einer der Hauptdarsteller, Jesse Eisenberg, dass die Dreharbeiten voraussichtlich in diesem Jahr beginnen werden, und die heutigen Nachrichten lassen uns glauben, dass dies bald geschehen wird.

Lionsgate kündigt an, dass Now You See Me 3 am 14. November nächsten Jahres Premiere haben wird, und da die Faustregel besagt, dass ein Film etwa 18 Monate vom Drehbeginn bis zur Veröffentlichung benötigt, sollten die Dreharbeiten sehr bald beginnen. Und sobald das passiert, werden wir viel mehr Details darüber haben, was auf Lager ist, wer dabei ist und wo um alles in der Welt die Zaubertricks ausgeführt werden.