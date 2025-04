Now You See Me 3 offiziell betitelt und mit Premierendatum im November versehen

Im Rahmen seiner CinemaCon-Präsentation hat Lionsgate das Premierendatum und den offiziellen Titel des kommenden dritten Teils der Now You See Me -Reihe bekannt gegeben.

Dieser Film, der unter dem Titel Now You See Me: Now You Don't synchronisiert wird, wird am 14. November in die Kinos kommen und einen Großteil der Originalbesetzung in ihren jeweiligen Rollen sehen, darunter Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, Mark Ruffalo und Morgan Freeman. Die Besetzung wird durch Ariana Greenblatt und Rosamund Pike verstärkt.

Ansonsten bestätigte Lionsgate auch, dass Now You See Me: Now You Don't nicht annähernd das Ende des Franchise sein wird, da auch ein vierter Film grünes Licht erhalten und versprochen wurde. Alles, was wir laut Variety über diesen Film wissen, ist, dass Regisseur Ruben Fleischer für ihn zurückkehren wird.

Sind Sie gespannt auf mehr Now You See Me ?