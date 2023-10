Now You See Me 3 geht bei Lionsgate voran

HQ

Wenn Sie bemerkt haben, dass es Ihrem Leben an Magie mangelt, dann hat Lionsgate gute Nachrichten für Sie. Denn Screen Daily berichtet, dass die Produktionsfirma offiziell grünes Licht gegeben und beschlossen hat, mit einem dritten Now You See Me-Film fortzufahren.

In dem Film, für den es bereits einen Drehbuchentwurf geben soll, werden Jesse Eisenberg, Woody Harrelson und Morgan Freeman wieder in ihren jeweiligen Rollen zu sehen sein. Es wird nicht erwähnt, ob Dave Franco oder Lizzy Kaplan aus Now You See Me 2 für diesen dritten Ausflug zurückkehren werden, aber wir erfahren, dass Jurnee Smollett und Isabel May dieses Mal auftreten werden. Der Film folgt erneut den Reitern, die ihre Illusionskünste nutzen, um die Reichen und Mächtigen zu überfallen und zu bestehlen.

Der Film wird von Michael Leslie geschrieben und wird von Alex Kurtzman und Bobby Cohen produziert, während Ruben Fleischer wieder mit Eisenberg und Harrelson zusammenarbeiten wird, um Regie zu führen. Lionsgate soll die Produktion des Films beschleunigen und beabsichtigen, im ersten Quartal 2024 zu beginnen.