Die Idee macht Spaß. Es ist ein bisschen 80er Jahre mit einem Fuß im Honey, I Shrunk the Kids Swamp und dem anderen in den One Man Army Rollen. Nate Caine kann keinen Schmerz empfinden, und das führt zu einem ganzen Tag voller übertriebener Videogewalt, auf die Seagal selbst stolz wäre. Der Film beginnt mit einem Banküberfall. Nate arbeitet als Bankangestellter, kleidet sich in billige Anzüge, vermeidet soziale Interaktion im Pausenraum und pflegt seine angeborenen Nervenschäden mit größter Sorgfalt, da er keinen Schmerz empfinden kann und daher dazu neigt, sich selbst zu verletzen, ohne es zu merken. Nate gießt sich versehentlich kochenden Nachmittagskaffee auf die linke Hand, der plötzlich aussieht wie ein in der Mikrowelle zubereiteter Taco-Kuchen, während er es nicht einmal bemerkt - und auf dieser Straße fahren wir, während der Einführung des Films.

Doch dann platzen drei schießwütige Gangster in die Bank, in der sich Nate versteckt, schießen dem Bankmanager in den Kopf und entführen seine Kollegin Sherry, in die Nate zufällig schwer verliebt ist. Anstatt sich hinter seinem Schreibtisch zu verstecken (was eine angemessene Aktion/Reaktion von Nate Caine wäre), bricht der introvertierte Einfaltspinsel aus seinem Schneckenhaus aus, die Raupe wird zum Schmetterling, als er sich in einem gestohlenen Polizeiauto auf die Jagd nach den Räubern macht, um sein schönes Mädchen zu retten.

Knochenbrüche, verbrannte Hände und Schusswunden im Bauch. Kein Problem.

Nichts davon ist auch nur im Geringsten originell und jeder Austausch, jede Reaktion oder Interaktion haben wir alle schon einmal gesehen. Novocaine ist im Grunde nur ein Nobody, Wick oder irgendein Statham-Film, der mit einem kleinen Twist neu verpackt wurde. Was Novocaine aus dem Sumpf des Grauens rettet, ist eindeutig The Boys-Star Jack Quaid, der hier die Hauptrolle spielt. Der Mann besitzt zweifellos eine besonders schwer fassbare Fähigkeit, zurückgezogene Bescheidenheit mit innerer Stärke und Unberechenbarkeit zu verbinden, was seinen Charakter zu einem unterhaltsamen macht. Wie aufs Stichwort zieht Nate eine Glasflasche heraus und hämmert sie direkt in die Augen eines angeheuerten Schlägers, wodurch Blut spritzt, was diese düstere Actionkomödie manchmal geradezu urkomisch macht. Die Gewalt ist manchmal so unglaublich übertrieben und so grausam anschaulich, dass man sich das Lachen nicht verkneifen kann, jedenfalls nicht für mich.

Es ist aber nicht sehr gut. Novocaine atmet B-Movie durch und durch, aber ich war beim Anschauen genauso gelangweilt wie bei Beekeper, Nobody, John Wick 4 oder A Working Man. Stattdessen lachte ich viel und freute mich immer wieder auf die nächste urkomische Foltersituation, in der das Blut spritzt.

