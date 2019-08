November-Termin von Sniper Ghost Warrior Contracts ins Ziel genommen

CI Games wird uns in Sniper Ghost Warrior Contracts in das heutige Sibirien entführen, um ihr nächstes Scharfschützenspiel im rauen Terrain der Tundra zu inszenieren. Heute haben wir das Erscheinungsdatum erfahren, das weltweit am 22. November fällt. Dazu gab es einen brandneuen Trailer, der eine ruhige Hand voraussetzt und die gewohnte Sniper-Action bietet. Sniper Ghost Warrior Contracts erscheint auf PS4, Xbox One und PC. Erste Eindrücke zum Spiel haben wir in diesem Jahr auf der E3 bekommen.

