Novak Djokovic wird nach seinem Rücktritt mitten im Spiel ausgebuht und Zverev verteidigt ihn: "Er hat 20 Jahre lang alles für den Sport gegeben"

Novak Djokovic, König der Australian Open, nachdem er den Hartplatztotle 10 Mal gewonnen hatte, wird kein elftes Spiel gewinnen, zumindest nicht im Jahr 2025, und hat sich bei den Australian Open zurückgezogen, nachdem er im Halbfinale den ersten Satz gegen Alexander Zverev mit 7:6(5) verloren hatte. Auf diese Weise erreicht der 27-jährige Zverev und die Nummer 2 der Welt sein drittes Grand-Slam-Finale und sein erstes in Melbourne (zuvor verlor er die US Open 2020 und 2024 Roland Garros).

Djokovic litt an einem Muskelriss im linken Oberschenkel. Als er vor zwei Tagen Carlos Alcaraz besiegte, sagte er, dass er die Verletzung als "Taktik" benutzt habe, um Alcaraz abzulenken. Damals vermuteten einige, dass er es nur vortäuschte, aber es scheint, dass es nicht der Fall war.

"Medikamente und, wie ich denke, der Gurt und die Physiotherapie haben heute bis zu einem gewissen Grad geholfen. Aber gegen Ende des ersten Satzes fing ich an, immer mehr Schmerzen zu verspüren. Es war wohl zu viel für mich im Moment", sagte der 37-jährige Serbe.

'Sasha' Zverev sagte nach dem Match, dass er anfangs nichts Seltsames an seinem Gegner bemerkt habe, "ich dachte eigentlich, dass es ein ziemlich hoher erster Satz war", sagte er achselzuckend, mit extrem langen, körperlichen Ballwechseln. "Ich habe gesehen, wie er sich abmühte, vielleicht ein bisschen mehr."

Djokovic buhte nach seinem Ausscheiden im Halbfinale der Australian Open

Nach dem ersten Satz von 1 Stunde und 21 Minuten, der einen langen und zermürbenden Kampf voraussah, entschied Djokovic, dass er nicht mehr konnte und kündigte seinen Rückzug an. Ein Teil des Publikums jubelte dem zehnmaligen Champion nicht zu, sondern buhte ihn aus, und Zverev verteidigte ihn.

"Bitte, Jungs, buht keinen Spieler aus, wenn er verletzt ausfällt. Ich weiß, dass jeder für Tickets bezahlt hat und jeder ein großartiges Fünf-Satz-Match sehen will, aber Novak hat in den letzten 20 Jahren absolut alles seines Lebens in den Sport gesteckt", sagte der deutsche Spieler und erntete großen Applaus vom Publikum.

"Es gibt keinen Typen auf der Tour, den ich mehr respektiere als Novak. Er war einer meiner engsten Freunde auf der Tour, wann immer ich Probleme hatte, konnte ich ihn immer anrufen, ich habe letztes Jahr in Shanghai stundenlang mit ihm gesprochen, als ich nach dem verlorenen Viertelfinale der US Open mental zu kämpfen hatte", sagte Zverev und erinnerte das Publikum daran, dass Novak Djokovic bereits Finals mit Verletzungen gewonnen hat, also wenn er sagt, dass er nicht weitermachen kann, Er kann nicht weitermachen.