Novak Djokovic über den Sieg gegen Rivalen, die 15 Jahre jünger sind: "Ich habe immer die höchsten Erwartungen an mich selbst"

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Gestern Abend erlebten die Fans von Wimbledon ein Spiel, das als eines der größten der Wettbewerbsgeschichte in die Geschichte eingehen wird, das damit endete, dass Novak Djokovic sich für das Wimbledon-Halbfinale qualifizierte und Felix Auger-Aliassime in fünf Stunden und 15 Minuten mit 7:6(10), 3:6, 6:3, 6:7(4), 7:6(10:4) besiegte – bereits das längste Viertelfinalspiel in der Geschichte von Wimbledon. Djokovic, 39 Jahre alt, ist 14 Jahre älter als der Kanadier und sagte, es sei "eines der besten Spiele, an denen ich ehrlich gesagt in Wimbledon teilgenommen habe", wobei er es nur in der Länge mit dem Finale 2019 gegen Roger Federer verglich.

"Es war wirklich super ausgeglichen. Jeder ist ein Spiel", sagte Djokovic. "Felix hat wirklich auf hohem Niveau gespielt. Er hat sein Level in diesem Super-Tiebreak etwas gesenkt. Ich habe alle meine Chancen genutzt und durchgehalten, die richtigen Schläge gespielt. Das war genug."

Djokovic schockierte die Welt mit seiner guten Leistung, und auch wenn manche bezweifeln, dass sein Körper gegen Jannik Sinner (der ein viel ruhigeres Match bis ins Halbfinale hatte) standhalten kann, wird diese Leistung für sich genommen in Erinnerung bleiben. Der Slowene sagte, er sei überrascht, weil er gegen Gegner antreten könne, die 15 Jahre jünger seien. "Aber gleichzeitig habe ich immer die höchsten Erwartungen an mich selbst. Ich kann sehr selbstkritisch sein, sehr hart zu mir selbst", sagte Djokovic, obwohl er zugab, "gleichzeitig versuche ich, auch solche Momente zu genießen."