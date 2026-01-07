Novak Djokovic tritt vom Turnier zurück, konzentriert sich aber weiterhin auf die Australian Open

HQ

Novak Djokovic gab am Montag bekannt, dass er nicht am Adelaide International teilnehmen wird, einem der Aufwärmturniere vor den Australian Open, das 250 ATP-Punkte wert ist, weil er "noch nicht ganz körperlich bereit ist, anzutreten". Der 38-Jährige gab dies in den sozialen Medien bekannt und versicherte seinen Followern, dass er weiterhin für die Australian Open engagiert ist.

"Mein Fokus liegt jetzt auf meiner Vorbereitung auf die Australian Open und ich freue mich darauf, bald in Melbourne anzukommen", sagte Djokovic. Letztes Jahr erreichte er das Halbfinale der Australian Open, zog sich jedoch in seinem Match gegen Alexander Zverev zurück. Sein letzter Grand-Slam-Sieg war die US Open 2023.

"Ich war wirklich aufgeregt auf die Rückkehr, da es sich wirklich anfühlte, als würde ich zu Hause spielen", fügte der Serbe hinzu. Djokovic gewann dieses Turnier 2023. Das Adelaide International findet vom 12. bis 17. Januar statt, und Spieler wie Jack Draper, Corentin Moutet und Arthur Fils zogen sich zurück, sodass der Topgesetzte der Weltranglisten-14-Spieler Alejandro Davidovich Fokina sein wird. Die Australian Open finden vom 18. Januar bis 1. Februar statt.