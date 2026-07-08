Novak Djokovic tanzt, als er das Halbfinale in einem neuen Wimbledon-Klassiker erreicht

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Novak Djokovic hat es erneut ins Halbfinale von Wimbledon geschafft, nach einem epischen Fünf-Satz-, fünf Stunden und 15 Minuten dauerndem Match gegen Felix Auger-Aliassime, das mit 7:6(10), 3:6, 6:3, 6:7(4), 7:6(10:4), dem längsten Viertelfinale in der Geschichte von Wimbledon.

Mit 39 Jahren hat Djokovics Körper in den letzten Jahren einige Schwächen gezeigt, aber nicht hier, und selbst nach dem Super-Tiebreak war er frisch genug, um einige Tänze zu machen, um einen herausragenden Sieg zu feiern, der am Freitag erneut gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner im Halbfinale antreten wird.

Der Italiener, 24 Jahre alt, hat Djokovic seit dem Davis-Cup-Finale 2023 jedes Mal besiegt, seitdem fünf Siege... abgesehen von einem schwierigen Sieg, einem Fünfsatzsieg beim Halbfinale der Australian Open Anfang dieses Jahres. Wird Djokovic in der Lage sein, diese Leistung zu widerrufen?

Einschließlich dieses Jahres hat Djokovic seit 2007 rekordverdächtige 15 Halbfinals in Wimbledon erreicht, darunter jedes Jahr seit 2021, was Federers Rekord von 13 Wimbledon-Halbfinals übertrifft. Der Slowene hat siebenmal gewonnen (nachdem er elfmal das Finale erreicht hatte), zuletzt 2022.