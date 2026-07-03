Novak Djokovic stellt den Rekord von Roger Federer ein: 105 Siege in Wimbledon

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Novak Djokovic setzte sich in einem Wimbledon-Duell in der dritten Runde gegen Arthur Rinderknech durch, gewann mit 7:5, 6:4, 1:6, 7:6(4) in die dritte Runde und qualifizierte sich für das Achtelfinale. Er gab zu, dass er "ziemlich gestresst" war und mehr Spannung herrschte als sonst, und beide Spieler fielen erschöpft nach dem dreistündigen Spiel zu Boden.

Damit glich Djokovic Federers Rekord für mehr Wimbledon-Siege mit 105 aus. Djokovic gewann Wimbledon während seiner Karriere siebenmal und belegte damit den geteilten zweiten Platz in der ewigen Rangliste: Federer gewann achtmal den Grand Slam im Gras.

Der Allzeitrekord für Siege bei Wimbledon bei Männern und Frauen hält Martina Navratilova, 120, die ihn zwischen 1988 und 1990 neunmal gewann.

"In diesem Sport Geschichte schreiben zu dürfen, ist eine große Ehre und ein großes Privileg. Besonders hier war es immer ein Traumturnier meiner Kindheit", sagte Djokovic. "Ich denke nicht darüber nach, ob es 105 oder 106 wird, sondern ich denke einfach daran, dieses Match an einem bestimmten Tag zu gewinnen."

An anderer Stelle in der dritten Runde von Wimbledon besiegte Jannik Sinner Jenson Brooksby in zwei Sätzen und Jan-Lennard Struff besiegte Daniil Medwedew, während Rafa Jódar von Shintaro Mochizuki überrascht wurde und Joao Fonseca ebenfalls von Roman Safiullin besiegt wurde, der in der nächsten Runde Djokovics Rivale sein wird.