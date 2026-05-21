Novak Djokovic nimmt vor Roland Garros seinen langjährigen Freund Viktor Troicki ins Trainerteam auf

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Novak Djokovic hat eine neue Änderung in seinem Trainerteam vor Roland Garros angekündigt. Der 38-jährige Serbe hat seinen Landsmann und langjährigen Freund Viktor Troicki engagiert. "Willkommen, mein Freund, Teamkollege und jetzt Trainer", schrieb Djokovic auf Instagram.

Djokovic und Troicki sind seit ihrer Jugend befreundet und spielten oft Doppel zusammen, unter anderem im ATP Cup, den Serbien 2020 gewann, einem kurzlebigen internationalen Wettbewerb, der nur drei Ausgaben dauerte.

Troicki, ein Jahr älter als Djokovic, gewann drei ATP-Einzeltitel und erreichte mit Platz 12 einen Karrierebestwert, konnte Djokovic aber seit ihrem allerersten Match 2007 nie mehr besiegen: Ihr Vergleich steht bei 13-1. Rivalen auf dem Platz, aber Freunde abseits des Courts – Troicki wird nun Djokovic helfen, den lang ersehnten 25. Grand-Slam-Titel zu gewinnen, der sein erster seit den US Open 2023 sein wird.