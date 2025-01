Novak Djokovic hofft, dass Murray sich beim Skifahren nicht verletzt, "das wäre nicht toll"

HQ

Novak Djokovic ist 2025 so begonnen, wie er 2024 beendet hat: gewinnen. Er ist beim Brisbane International in Australien dabei, in der Hoffnung, seinen 100. Titel auf Tour-Niveau zu gewinnen, aber vor allem mit Blick auf die Australian Open, in der Hoffnung, seinen Rekord mit einem elften Sieg und vor allem seinem 25. Grand Slam auszubauen, was ihn zum erfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten machen und Margaret Court übertreffen würde. der zwischen 1960 und 1973 24 Grand Slams gewann.

Djokovic hat kürzlich Andy Murray, der - wie Nadal - 2024 in den Ruhestand ging, als seinen Trainer eingestellt. Beide waren über 20 Jahre lang Rivalen, blieben aber Freunde und arbeiten jetzt zusammen. Im Gegensatz zu Nole entschied sich Murray jedoch, seinen Urlaub noch ein wenig zu verlängern und fährt jetzt mit seiner Familie Ski.

Am 31. Dezember, nach seinem ersten Sieg gegen Rinky Hijikata, schickte er eine Nachricht an Murray: "Er fährt gerade Ski. Er hat einen Skiausflug mit der Familie. Ich sende meine Liebe an die ganze Murray-Familie. Ich hoffe, dass er sich nicht beim Skifahren verletzt, bevor er nach Melbourne kommt, das wäre nicht toll."

Er sprach auch darüber, wie es sich anfühlte, mit einem ehemaligen Rivalen zusammenzuarbeiten. "Wir haben immer Geheimnisse voreinander gehabt, wie wir trainiert haben, wie wir uns vorbereitet haben und wie wir die Spiele angegangen sind."

Wie von ATPTour.com aufgegriffen, dauerte es nicht lange, bis Murray Djokovics Nachricht bemerkte und mit einem Lachen reagierte.

Djokovic und Murray hatten in der Nebensaison vor Murrays Urlaub nur 10 Tage Training, aber er wird bei den Australian Open wieder dabei sein. In der Zwischenzeit besiegte Djokovic am 2. Januar den Franzosen Gael Monfils mit 6:3, 6:3 und wird morgen im Viertelfinale gegen Opelka antreten. Leider hielt seine Zusammenarbeit mit Kyrgios nicht lange...