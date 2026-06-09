Novak Djokovic gratuliert Alexander Zverev zu seinem ersten Grand-Slam-Titel

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Alexander Zverev gewann letzten Sonntag in Roland Garros endlich einen Grand-Slam-Titel, indem er Flavio Cobolli besiegte, und alle schienen sich einig zu sein – ob sie nun Fans des deutschen Spielers waren oder nicht –, dass er es verdient hatte. Tatsächlich war es längst überfällig: Dass ein Spieler seiner Qualität zu diesem Zeitpunkt keinen großen Titel gewonnen hatte, war wirklich überraschend und unfair... aber er hatte das Pech, am Ende der "Big Three"-Ära und zu Beginn der "Big Two"-Ära zwischen Alcaraz und Sinner zu spielen.

Tatsächlich ist Zverev einer der ältesten Spieler, die seinen ersten Grand Slam gewannen, mit 29 Jahren und 48 Tagen: der sechste Spieler aller Zeiten, in einer Liste, zu der auch Rod Laver gehört, der 1968 sein erstes Wimbledon gewann im Alter von 29 Jahren, 332 Jahren, und anschließend noch vier weitere gewann.

Novak Djokovic, der Spieler mit dem Rekord für die meisten Grand-Slam-Titel im Herrentennis, gratulierte Zverev, mit dem er eine "respektvolle und freundschaftliche Beziehung" pflegt. Und auf Instagram gratulierte ihm der Serbi.

"Sasha, ich kenne dich, seit du zehn Jahre alt bist. Du hast auf den Übungsplätzen mit meinem jüngsten Bruder gekämpft, während ich gegen deinen älteren Bruder Mischa auf der großen Bühne sowohl im Junioren- als auch im Profi-Circuit antrat", erzählte Zverev. "Ich pflege seit vielen Jahren eine respektvolle und freundschaftliche Beziehung zu deiner ganzen Familie. Wir führten unzählige Gespräche über Tennistaktiken, strategische Spielzüge, Leben, Familie und Geschäft. Wir hatten eine schöne Zeit auf und neben dem Spielfeld."

"Zu wissen, was du schon in jungen Jahren mit deiner Krankheit durchmachen musst, das größte mentale Hindernis in dir überwunden und Kritiker auszuschalten, die dachten, du würdest nie GS gewinnen, macht diesen Grand-Slam-Sieg noch besonderer und unvergesslicher. Die Freudentränen zu sehen, die du zusammen mit deinen Eltern, deinen Bruder und anderen Teammitgliedern hattest, hat mich emotional gemacht. Ich freue mich, dass du es geschafft hast, und du hast diesen Erfolg absolut verdient, denn du hast so hart an allen Fronten gearbeitet, um es möglich zu machen", sagte Djokovic.

Djojovic bezieht sich auf Zverevs Typ-1-Diabetes. Der deutsche Spieler wurde im Alter von 4 Jahren diagnostiziert, eine Erkrankung, die ihn jedoch nicht davon abhielt, einer der besten Tennisspieler aller Zeiten zu werden, und tatsächlich hat er anderen Kindern geholfen, 2022 eine Stiftung zu gründen, die ihm hilft, lebensrettendes Insulin zu bekommen.