Nova Film offiziell bestätigt, wobei Michael Waldron das Drehbuch schrieb

Wir kehren in einem kommenden Marvel-Projekt zu den Stars zurück, denn Nova steht endlich kurz davor, sein MCU-Debüt zu geben. Der Film geht offiziell in die Drehbuchphase, wobei Marvel-Alumnus Michael Waldron das Drehbuch verfasst hat.

Laut Deadline befindet sich das Projekt noch in der frühen Entwicklung, aber wenn alles gut mit dem Drehbuch läuft, wird auch angenommen, dass Waldron als Regisseur einsteigen wird. Er war Showrunner für Loki und schrieb das Drehbuch für Doctor Strange in the Multiverse of Madness, daher ist klar, dass er viel Erfahrung mit großen und angesehenen Marvel-IPs hat. Ursprünglich sollte Nova sein MCU-Debüt in einer Serie geben, die von Sabir Pirzada geschrieben wurde. Diese Idee wurde letztes Jahr verworfen, aber Marvel gab die Idee des Nova -Films nicht auf.

Nova wurde erstmals 1976 eingeführt und ist Mitglied der intergalaktischen Polizeitruppe, die als Nova Corpse bekannt ist. Sie wurden im MCU schon früher erwähnt, aber die Figur Nova – die mit den übermenschlichen Fähigkeiten und so weiter – ist noch nicht aufgetaucht.

Ohne ein vollständiges Drehbuch ist es noch ein weiter Weile zu wissen, wer Nova spielen könnte. Aber wenn du einen frühen Fancast willst: Waldron hat kürzlich mit Glen Powell an der Serie Chad Powers gearbeitet und damals gesagt, Powell wäre ein cooler Nova .