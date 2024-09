Nova: Eine Serie inspiriert von Star Trek und Battlestar Galactica

In diesem Sommer bestätigte Kevin Feige, dass eine TV-Serie, die auf der Marvel-Figur Nova basiert, in Produktion ist. Es ist jedoch nichts, was wir in absehbarer Zeit sehen werden, da die TV-Serie noch drei bis vier Jahre entfernt ist. Filmproduzent Brad Winderbaum hat kürzlich etwas mehr über Nova gesprochen, konnte aber nicht ins Detail über die Serie gehen. Er verriet jedoch, dass es sich auf kosmische Abenteuer konzentrieren und von Star Trek und Battlestar Galactica inspiriert sein wird.

"Das Nova, das gerade entwickelt wird, ist ein erstaunliches Ensemblestück. Ich sollte nicht zu viel sagen, aber es ist wie ein großartiger Fall von Charakteren, die Schattierungen von Trek und Battlestar Galactica haben."