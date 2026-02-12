Nottingham Forest entlässt Sean Dyche und sucht den vierten Trainer der Saison

HQ

Am selben Tag, an dem sich Tottenham Hotspur "durch gegenseitige Vereinbarung" von Trainer Thomas Frank trennte, hat auch Nottingham Forest seinen Trainer Sean Dyche entlassen, und in diesem Fall gibt es keine Erwähnung einer gegenseitigen Vereinbarung.

"Nottingham Forest Football Club kann bestätigen, dass Sean Dyche von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden wurde. Wir möchten Sean und seinem Team für ihre Bemühungen während ihrer Zeit im Club danken und ihnen viel Glück für die Zukunft wünschen. Wir werden derzeit keine weiteren Kommentare abgeben."

Die Entscheidung fiel nach einem 0:0-Unentschieden gegen Wolverhampton Wanderers, das schlechteste Team der Premier League, das in dieser Saison nur neun Punkte aus einem Sieg und sechs Unentschieden erzielt hat. Forest blieb mit 27 Punkten auf Platz 17, knapp über der Abstiegszone, während West Ham sich derzeit in der Abstiegszone befindet.

Forest sucht nun nach ihrem vierten Trainer in einer Saison, die mit Nuno Espírito Santo begann, der am 9. September entlassen wurde, gefolgt von Ange Postecoglou, der am 18. Oktober nach nur 39 Tagen entlassen wurde. Sean Dyche, der am 21. Oktober ernannt wurde, hatte nur eine Siegquote von 33,3 %, mit sechs Siegen, 4 Unentschieden und 8 Niederlagen.